Adıyaman'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımlarıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, Vali Osman Varol tarafından son 1 ay içerisinde gerçekleşen asayiş olayları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Adıyaman Valisi Osman Varol, Terörle mücadele konusunda 62 operasyonun yapıldığı, bu operasyonlar sonucunda 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin adli kontroller serbest bırakıldığını söyledi.

Asayiş olaylarının kişilere karşı işlenen suçlarda 395 olayın yaşandığını belirten Vali Osman Varol, bu olayların yüzde 95'inin aydınlatıldığını, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 219 olayın yaşandığını ve bu olayların yüzde 62'sinin aydınlatıldığını, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan 81 şahsın çalışmalar sonucu yakalandığını, ifade için aranan 331 şahsın da yakalandığı ve haklarında işlem yapıldığını söyledi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı hakkında da bilgi veren Vali Varol, son bir ay içerisinde 6 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 31 av tüfeği olmak üzere 43 adet silahın ele geçirildiği 36 şahıs hakkında işlem yapıldığını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da bilgi veren Vali Varol, 165 olayın yaşandığını 23 operasyon gerçekleştirdiklerini, 74 şahıs hakkında işlem yapıldığını ve bu şahıslardan 16'sınn tutuklandığını ve 6 şahsın da adli kontrolle serbest kaldığını dile getirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da yoğun çalışmalar yaptıklarını söyleyen Vali Osman Varol, 95 şahıs hakkında çeşitli nedenlerden dolayı işlem yaptıklarını ve bu konularla ilgili olarak 4 operasyon gerçekleştirildiğini vurguladı.

Trafik denetimlerinin üzerinde de yoğunlaştıklarını söyleyen Vali Varol, 75 bin 355 aracın incelendiğini, bu araçlardan 18 bin 903 araç hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Düzensiz göç ile ilgili de bilgi veren Vali Osman Varol, Adıyaman'da 20 bin 257 kişinin yabancı uyruklu olduğunu düzensiz göçle alakalı 18 operasyonun yapıldığını, 350 kişinin kimlik denetiminin yapıldığını ve bu denetimlerde tespit edilen 5 kişi hakkında işlem gerçekleştirdiklerini söyledi. - ADIYAMAN