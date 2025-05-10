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Adıyaman'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor

Adıyaman'da Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor
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Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, deprem sonrası sağlık hizmetleri kesintisiz sürerken, Ortopedi uzmanı Dr. Rıdvan Oğuz Kara başarılı bir kalça protezi ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatla sağlığına kavuşan hasta Nurten Yeğrim, doktor ve ekibe teşekkürlerini iletti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem sonrası sağlık hizmetleri hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Rıdvan Oğuz Kara tarafından, 60 yaşındaki hasta Nurten Yeğrim'e sol kalça kireçlenmesi nedeniyle başarılı bir şekilde total kalça protezi ameliyatı yapıldı.

Dr. Kara, ilçede birçok ameliyatı hastane bünyesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Depremzede ilçemizde, elimizdeki imkanlar doğrultusunda hastalarımıza şifa dağıtıyor ve yaraları sarmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla hastalarımızın yüzlerini güldürmek, bizlere mutluluk ve güç veriyor" dedi.

Başarılı bir operasyon ile sağlığına tekrar kavuşan Nurten Yeğrim ise, "Rıdvan hocam ameliyat öncesi ve sonrasında çok ilgilendi kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Allah razı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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