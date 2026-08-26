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Adıyaman'da av denetimleri sürüyor

Adıyaman'da av denetimleri sürüyor
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Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında kent genelinde denetimler yaptı. Avcıların belgeleri ve faaliyetleri mevzuata uygunluk açısından kontrol edildi; kontrollerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, avcıların belgeleri ile avlanma faaliyetleri kontrol edildi. Ekipler, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetledi.

Doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, avcıların mevzuata uygun hareket etmelerinin doğal dengenin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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