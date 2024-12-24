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Adıyaman'da 25 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 yaşındaki Esra Ağar, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar şüphesi üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pleş) Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra Ağar köydeki evlerinde bulunan odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadını, odada hareketsiz ve kanlar içerisinde fark edilen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esra Ağar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da 25 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel
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