Adıyaman'da 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 25 yaşındaki bir kadın, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bağbaşı (Pleş) Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra Ağar köydeki evlerinde bulunan odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadını, odada hareketsiz ve kanlar içerisinde fark edilen ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Esra Ağar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağar, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.