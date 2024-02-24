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Adıyaman'da 17 köye mont yardımı yapıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı 17 köyde bulunan toplam bin 231 öğrenciye mont yardımı yapıldı. Umutlar Üşümesin Projesi çerçevesinde hayırsever vatandaşlar tarafından köy okullarında okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere bin 231 adet mont gönderildi. Yardımlar, İyilik Senden Derneği tarafından 17 köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı. Desteklerinden dolayı hayırsever iş adamlarına teşekkür eden İyilik Senden Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz, çocukların yüzlerindeki o sıcak tebessüme vesile olmak için çalışmaya, kültür ve medeniyetimizin değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı 17 köyde bulunan toplam bin 231 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

Umutlar Üşümesin Projesi çerçevesinde hayırsever vatandaşlar tarafından köy okullarında okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere bin 231 adet mont gönderildi. Yardımlar, İyilik Senden Derneği tarafından 17 köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Desteklerinden dolayı hayırsever iş adamlarına teşekkür eden İyilik Senden Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz, çocukların yüzlerindeki o sıcak tebessüme vesile olmak için çalışmaya, kültür ve medeniyetimizin değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Açıkgöz Adıyaman İyilik Eğitim Yerel Güncel Haberler

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