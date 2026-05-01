Adıyaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

Adıyaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, 75. Yıl Koşu Parkı'nda toplanarak kortej oluşturdu. Grup, sloganlar eşliğinde etkinliğin yapılacağı alana kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda, işçi hakları, emeğin değeri ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Program, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı