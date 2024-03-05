Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Ramazan Ayı Boyunca Gece Poliklinik Hizmetleri Verilecek

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) Ramazan ayı boyunca gece poliklinik hizmetleri verileceği açıklandı.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Karakuş yaptığı açıklamada, ADSM'nin normal mesaisine devam edeceği ve Ramazan ayı boyunca da vatandaşlar için gece polikliniği yapılacağını bildirdi.

Başhekim Karakuş, "Hafta içi 08: 00 ile 16: 00 saatleri arasında yapılan poliklinik hizmetine ilaveten her gün 10 Ağız ve Diş polikliniği ünitesiyle 20: 00-23: 00 saatleri arasında Ağız ve Diş Sağlığı merkezimiz halkımıza poliklinik hizmeti verecektir. Ağız ve Diş Sağlığı merkezimizin açıldığı günden beri her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da oruç dolayısıyla gündüz gelemeyen vatandaşlarımız için hafta içi her akşam polikliniği hizmeti verilecek" dedi. - ADIYAMAN