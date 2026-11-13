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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda 112'yi doğru kullanmayı anlattı

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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda 112'yi doğru kullanmayı anlattı
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Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı. Etkinlikte 112 temalı eğitici animasyon filmi izletildi; öğrencilere boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye edildi.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı.

Çocuklara erken yaşta acil çağrı bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 112'nin doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere 112 temalı eğitici animasyon filmi izletildi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere, öğrendiklerini pekiştirmeleri için 112 temalı boyama kitapları ve boyama kalemleri hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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