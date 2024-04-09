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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı

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Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı.

Düzenlenen bağış töreninde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, iş insanına Beytullah Uslu'ya plaket taktim etti.

Harput, "Hastanemize yapılan bağışlar ile bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız" dedi.

100 tekerlekli sandalye hastanede ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Yerel Sağlık Güncel Haberler

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