Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı

Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı.

Düzenlenen bağış töreninde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, iş insanına Beytullah Uslu'ya plaket taktim etti.

Harput, "Hastanemize yapılan bağışlar ile bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız" dedi.

100 tekerlekli sandalye hastanede ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırıldı. - ADANA