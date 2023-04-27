Adana'da sendikalardan ortak promosyon eylemi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, farklı sendikaların şube başkanlarıyla birlikte yaptıkları promosyon eyleminde, "Lütuf değil hakkımızı istiyoruz" dedi.

Adana'da eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanları, promosyonların güncellenmesi konusundaki taleplere olumsuz cevap veren Yapı Kredi Bankası Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Atatürk Caddesi'ndeki eylemde ortak basın metnini Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer okudu. Yaşanan hayat pahalılığı, dövizdeki artış ve hayatın her alanına yansıyan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle eğitim çalışanlarının zor günler geçirdiğini ifade eden Sezer, "Bir yılı aşkın bir süredir eğitim çalışanlarımıza ekonomik katkı sağlaması amacıyla banka yetkililerinden günümüzün ihtiyaçlarına uygun bir teklifle promosyonların güncellenmesini talep ettik ancak Yapı Kredi Bankası yetkilileri tüm çağrılarımızı duymazdan, taleplerimizi görmezden geldi. Sabır taşının çatladığı bu günde biz de 4 sendikanın 5 şube başkanıyla birlikte bu eylemi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Sezer, "Gerek pandemi döneminde, gerekse Adana'nın da aralarında olduğu 11 ilimizi etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren eğitim çalışanlarının promosyon meselesinde bankalar tarafından mağdur edildiğine üzülerek şahitlik ettik. Halbuki eğitim çalışanlarının bunca sorunla boğuştuğu bu süreçte ülkemizde en fazla kara geçen sermaye gruplarından biri de bankalar olmuştur. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) verilerine göre sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net karı 2022 yılının tamamında yüzde 366 artışla 433,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Şu an önünde eylem yaptığımız Yapı Kredi Bankası ise 2022 yılında 52,74 milyar TL kar açıklamıştır" ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Bankası ile varılan anlaşmada yer alan promosyon bedellerinin bugün ekonomik olarak hiçbir değeri kalmadığını ve mevcut anlaşmaların kabul edilebilir rakamlar üzerinden güncellenmesini talep ettiklerini söyleyen Sezer, "Yapı Kredi Bankası yetkililerine uzattığımız elimiz her zaman havada kalmıştır. Eğitim çalışanlarına, emeklilere verilen miktar kadar promosyonu dahi çok gören Yapı Kredi Bankası ile bundan sonra anladığı dilden konuşmak adına daha önce ilan ettiğimiz adımları şu andan itibaren atıyoruz. Yapı Kredi Bankası'ndan aldığımız kredi kartlarımızı kullanmıyor ve iptal ediyoruz. Bireysel Emeklilik ve diğer yatırımlarımızı başka bankalara taşıyoruz. Tüm mevduat hesaplarımızı kapatarak başka bankalara taşıyoruz. Daha önce verdiğimiz tüm otomatik ödeme talimatlarını sonlandırıyoruz. Başka bankalardan hesap açarak maaşlarımızın aynı anda otomatik ödemeyle yeni hesaplarımıza havale edilmesini sağlayacağız. Eylemlerimiz, taleplerimiz karşılık buluncaya kadar sürecek ve eğitim çalışanları, kendilerini yok sayanları yok saymaya devam edecektir. Mağdur edilen tüm eğitim çalışanlarımızı ve ailelerini de sorumluluk almaya ve eylemlerimize destek vermeye davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Eylem metnine Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in yanı sıra, Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Seher Ergin, Eğitim-İş Adana 2 No'lu Şube Başkanı Emin Erkan Şenol, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Ergun Ayyıldız da üyeleri adına imza attı. - ADANA