Adana'da 'İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim' Semineri

ADANA (ANKA) -

Adana Büyükşehir Belediyesi, "İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim-Çevre Sorunları ve İklim Adaletsizliği" başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. Tarım ve Gıda Etiği Derneği'nin (TARGET) düzenlediği seminerde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Tehlike büyük ve acilen bertaraf edilmesi gerek. Biz göreve gelir gelmez yetkimiz çerçevesinde bu konuda yapılandık ve şimdi bir daire başkanlığı oluşturuyoruz. İklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla ilgili belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen seminerde, iklim değişikliği, iklim değişikliğini oluşturan nedenler, çevre kirliliği, su sorunu ile tarım ve gıda sisteminde yarattığı problemler ele alındı. Geleceğin iklime duyarlı tarımının nasıl şekilleneceği, gıda hakkı ve adaleti, yoksulluk ve iklim krizi ile birlikte kelime haznelerine eklenen "çevresel ırkçılık" gibi yeni kavramlar hakkında konuşuldu.

Seminere, Adana Valisi Süleyman Elban ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

"TARIMDA DOĞRU BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ YAPILANMASI İHTİYACI OLUŞUYOR"

Sırtını Toroslara dayayan Adana'nın, ülkede su sorununu en az yaşayan illerden biri olmasına rağmen bu yıl su konusunda alarm verdiğini hatırlatan Vali Süleyman Elban, "İklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık Çukurova'yı bile etkiliyor. Su ve gıda güvenliği, çevre kirliliği gibi konuların, dünyanın en önemli 3 ovasından biri olan Çukurova'da mutlaka bilimsel olarak ele alınması gerekiyor. Çevre kirliliği sorun oluşturuyor. İklim değişikliği nedeniyle bazı ürünler zarar görüyor. Tarımda doğru bitki-ürün çeşitliliği yapılanması ihtiyacı doğuyor" dedi.

"BELEDİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sorunların çözümü noktasında bilime kulak vermenin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bilim insanlarıyla birlikte böyle bir semineri Adana'da başlatmak bizim için onur. Katılımcı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İklim değişikliğinden bütün dünya etkileniyor. İnsanlık olarak doğaya hunharca davranmanın olumsuzluklarını yaşıyoruz. Kısa süre içinde tedbir alınmazsa daha büyük sorunlar oluşacak. Dünyada 2 derecelik ısı artışı oluştuğunda büyük felaketler yaşanabilir. Buzulların erimesi, bir çok yerleşim biriminin su altında kalmasına neden olabilir. Aslında tehlike büyük ve acilen bertaraf edilmesi gerek. Biz göreve gelir gelmez yetkimiz çerçevesinde bu konuda yapılandık ve şimdi bir daire başkanlığı oluşturuyoruz. İklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla ilgili belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız."

ETKİLİ SUNUMLAR VE OTURUMLAR YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara ve seminer oturumlarına geçildi. Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ'un ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş'ın sunumlarından sonra ilk oturum yapıldı. Prof. Dr. Ruşen Keleş'in başkanlığını yaptığı 1. oturumda Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu ve Prof. Dr. İlkay Dellal söz aldı.

Petek Ataman'ın başkanlığını yaptığı 2. oturumda ise Bülent Şık ve Bediz Yılmaz konuştu.