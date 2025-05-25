Adana'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Esengül Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Esengül Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Adana'da emekli polis memuru eski eşi tarafından iş yerinde vurulan Esengül Kaya, Kozan'da dualarla defnedildi. Şüpheli, intihara teşebbüs ederek hastaneye kaldırıldı.

Adana'da eski eşi tarafından iş yerinde öldürülen Esengül Kaya, Kozan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nın girişindeki bir büfede meydana gelmişti. Emekli polis memuru Recep Ç. (54), 3 yıl önce boşandığı Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye gelerek tabancayla vurup kaçmıştı. Esengül Kaya hayatını kaybederken, kaçan şüpheli jandarmanın dur ihtarı üzerine intihara teşebbüs etmişti. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatı tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Esengül Kaya, bugün Kozan ilçesinde dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Kozan Asri Mezarlığı'nda ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Esengül Kaya'nın ailesi taziyeleri kabul etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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