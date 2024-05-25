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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eniştesi İsmail Çetinkaya Hayatını Kaybetti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi İsmail Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine Bakan Tunç da katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir süredir tedavi gören eniştesi İsmail Çetinkaya, hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesi, Bakan Tunç'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi, Bakan Tunç'un Danışmanı Selim Çetinkaya'nın babası İsmail Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ulukaya Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ertan Şahin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Harun Ceylan, mülkü ve idari amirler, polis ve askeri erkan, merhumun yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çetinkaya'nın cenazesi, dualarla Ulupınar köyü mezarlığı aile kabristanına defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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