Üye Girişi
Haberler

Aborjin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu

Güncelleme:

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Aborjin kökenli Felix Auburn, İslam dinini araştırarak Müslüman oldu. Diyanet İşleri Başkanlığına başvuru yapan Felix için Gelibolu Camii'nde ihtida merasimi gerçekleştirildi. Felix'e ihtida belgesi ve İslam dini hakkında yazılmış kitaplar hediye edildi.

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Aborjin kökenli Felix Auburn Müslüman oldu.

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Aborjin kökenli Felix Auburn arkadaş çevresinden etkilenerek İslam dinini araştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığına başvuru yapan Felix için Gelibolu Camii'nde ihtida merasimi gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde Camii İmam Hatibi Abdülhalim Erkoç Felix'e İslam dini hakkında açıklamalar yaptı. Kelime-i Şehadet getiren Felix, Müslüman oldu.

Felix Auburn'a ihtida belgesinin yanı sıra Abdülhalim Erkoç tarafından İslam dini hakkında yazılmış İngilizce Kur'an-ı Kerim ve ilmihal kitapları hediye edildi. Erkoç, kendisine Müslümanlığı en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulunarak Felix'i tebrik etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Avustralya Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title