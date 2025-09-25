Abdullah Özdemir'den Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları için İstanbul'da bugün tam kadro sahadayız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları için İstanbul'da bugün tam kadro sahadayız. Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün öncülüğünde; tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte 39 ilçemizde, 961 mahallemizde, 1.700 programda İstanbullu hemşerilerimizle bir araya gelerek, sohbet edeceğiz. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, İstanbullu hemşehrilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi" dedi. - İSTANBUL