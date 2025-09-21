Abdiköy Köyü'nde 2 Bin Metrekare Kilit Parke Taşı Döşendi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Abdiköy köyünde 2 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köy yollarında başlatılan kilit parke taşı çalışmalarının vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kilit parke taşı çalışmaları ile köy içi yollarımız daha güvenli, daha konforlu hale geliyor. Bu kapsamda Eleşkirt ilçesine bağlı Abdiköy köy içi yolu, 2 bin metrekare kilit parke taşı çalışması tamamlandı. Köylerimizin altyapısı güçleniyor." ifadelerine yer verildi. - AĞRI