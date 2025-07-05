ABD, Bağımsızlığının 249. Yılını Kutladı

ABD, Bağımsızlığının 249. Yılını Kutladı
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ABD, bağımsızlığının 249. yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Havai fişek gösterileri, yürüyüşler ve protestolar yapıldı. New York'ta Brooklyn Köprüsü çevresinde gerçekleşen havai fişek gösterisi dikkat çekerken, Washington'da ise görkemli bir etkinlik düzenlendi.

ABD'nin bağımsızlığının 249. yıl dönümü kapsamında ülke genelinde havai fişek gösterileri düzenlendi.

ABD, bağımsızlığının 249. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Ülke genelinde kırmızı, mavi ve beyaz renkli bayrakla yürüyüşler, hava gösterileri, geçit töreni ve mangal partileri düzenlendi. New York'taki Brooklyn Köprüsü civarında yapılan havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı. Başkent Washington'da ise Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtların bulunduğu ev sahipliği yapan ve doğu ucunda ABD Kongre Binası, kuzeyinde ise Beyaz Saray'ın bulunduğu National Mall bölgesindeki görkemli havai fişek gösterisi ise görsel şölen oluşturdu.

B-2 bombardıman uçağı ve F-35'ler Beyaz Saray üzerinde uçtu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki etkinlikte vergi indirimleri ve harcama kesintilerini içeren "Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı" imzaladı. Tören sırasında Missouri'deki Whiteman Hava Üssü'nden havalanan ve İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarda kullanılan bir B-2 Spirit bombardıman uçağı ile 2 F-35 savaş uçağı, Beyaz Saray üzerinden geçerek alçak uçuş gerçekleştirdi.

Trump karşıtı protestolar

ABD'de "No Kings (Krallara Hayır)" gösterileri olarak adlandırılan Trump karşıtı gösteriler de ikinci kez düzenlendi. Trump'ın ikinci dönemindeki politikalarını "otoriter eğilimler" olarak nitelendiren protestocular birçok eyalette sokaklara döküldü.

ABD, Bağımsızlık Bildirgesi'ni 249 yıl önce 4 Temmuz 1776'da kabul etmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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