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64 şehidin öyküsü bu kitapta toplandı

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AK Parti Bursa eski Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Yerleşkesi'nde "1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir" adlı proje kitabının 2. cildini tanıttı.

AK Parti Bursa eski Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Yerleşkesi'nde "1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir" adlı proje kitabının 2. cildini tanıttı. Kitapta 64 şehidin öyküsü yer alıyor.

Faruk Anbarcıoğlu, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Yerleşkesi'nde şehit aileleri ve yazarlar ile bir araya geldi. "1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir" adlı proje kitabının 2. cildini tanıtan Anbarcıoğlu, şehit yakınlarının şiirleri ve şehitlerin öykülerine yer verilen kitabın gelirlerinin şehit yakınlarına bağışlanacağını söyledi.

"Kitapları yazarken birçok duygusal an yaşadık"

Kitap sayesinde şehitlerin ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Anbarcıoğlu açıklamasında, "İlk kitapta bir şehit bir öykü bir şiir temasıyla ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Bu kitapta, şehitlerimizin annelerinden, babalarından, eşlerinden, kardeşlerinden öykülerini dinledik ve röportajlar yaptık. Ardından her yazar arkadaşımıza şehidimize dair bir şiir yazmalarını istedik. 64 şehidimizin öyküsü kitapta yer aldı. Bu öyküler, 24 farklı şehirden, 53 yazar arkadaşımızın katkılarıyla hazırlandı. Bazı yazarlarımız iki öykü yazdı, bu sayede 64 şehidimizin öyküsü aktarıldı. Toplamda 40 arkadaşımız projede yer aldı. Bursa'dan iki arkadaşımız iki öykü yazdığı için, toplamda 42 öykü bulunuyor. Bu kitaplar, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması amacıyla hazırlandı. Elde ettiğimiz gelirleri şehit ailelerine bağışladık. 3'üncü kitabımız için de çalışmalarımız devam edecek. Şair ve yazar arkadaşlarımıza 3 kitap vereceğiz. Bu kitaplardan birini kendileri alacak, diğer iki kitabı ise şehit ailelerine bağışlayacağız. Kitapları yazarken birçok duygusal an yaşadık. Örneğin, bir şehidimiz askere gitmeden önce annesine 'Bu tesbihi sakla, bir daha geri gelmeyeceğim' demişti. Bu tür öyküler bize şehitlerimizin ne kadar fedakar olduklarını bir kez daha hatırlattı. Bu kitaplarla, hem şehitlerimizi anmış hem de gazilerimizi onurlandırmış olacağız. Bu vatan için kolunu, ayağını feda eden gazilerimize de teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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