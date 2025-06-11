600 Yıllık Anıt Ağaç Tut İlçesinin Simgesi

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan ve 600 yıllık geçmişe sahip çınar ağacı, ilçenin merkezi olan Çınar Meydanı'na adını vermekte. Tescillenmiş bu anıt ağaç, yeşil alanlarıyla ünlü beldenin simgesi olarak önem taşımakta.

600 yıllık anıt ağaç Tut ilçesinin simgesi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinin simgesi olan ve 'Anıt ağaç' olarak tescillenen 600 yıllık çınar ağacı, ilçenin merkezi olarak kabul ediliyor.

'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinin ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Tut ilçesinin merkezi noktası olarak kabul edilen 600 yıllık anıt ağaç, geniş gövdesi ve görkemli yapısıyla yıllara meydan okuyor. Adını meydana veren çınar ağacı nedeniyle, merkezi durumdaki meydana 'Çınar Meydanı' deniliyor.

Tut ilçesinin simgesi olarak kabul edilen çınar ağacı 2010 yılında Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillendi. Gövde genişliği yaklaşık 5.5 metre, boyu ise 50 metreyi geçen çınar ağacı ile ilgili koruma kararı bulunuyor.

Yaşı, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu gibi kriterlerle, kendi türünün standartlarının çok üzerinde olan ağaç, önemli tabiat varlıkları arasında yer alıyor.

Doğaseverlerin ve Tut'a gelenlerin ilk uğrak yerlerinden de birisi olan çınar ağacı, geçmişten günümüze izler taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Yerel
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