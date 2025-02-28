AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

28 Şubat Mağduru Öğretmenden Duygusal Anlatım: 'Hakkımı Asla Helal Etmiyorum'

28 Şubat Mağduru Öğretmenden Duygusal Anlatım: 'Hakkımı Asla Helal Etmiyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 28 Şubat postmodern darbesinin mağduriyetiyle ilgili konuşan öğretmen Şebnem Gökmen, o dönemde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Okuldan uzaklaştırılma sürecini ve başörtüsü nedeniyle yaşadığı zorlukları dile getiren Gökmen, gençlerin dini değerlere yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'da 28 Şubat mağdurlarından sınıf öğretmeni Şebnem Gökmen, o dönemde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Bir dönem okuldan uzaklaştırıldığını ve bu nedenle üriversite eğitiminin uzadığını söyleyen Gökmen, "Allah, asla onlardan razı olmasın. Onlara hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum" dedi.

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 28 yıl geçti. Darbe mağdurlarından öğretmen Şebnem Gökmen, o dönemde yaşadıklarını İHA muhabirine gözyaşları içinde anlattı. Gökmen, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesini kazandığını, kaydın iki hafta olduğunu ve iki haftanın sonuna kadar başörtüsü yasadığından dolayı okulun içine bile alınmadıklarını söyledi. Gökmen, son haftanın son saatinde saçkıran olduğunu gösterince kayıt olabildiğini ifade etti. Gökmen, kendisi ve başörtüsünü açmak istemeyen arkadaşlarının kayıtlarının şarta bağlı yapıldığını söyleyerek, "Okul açılınca başımızı açma sözü verdik. Bizi öyle kayıt ettiler. Başörtülü 200 kişiye yakındık. Herkes kapıda açtı, biz 13 kişi kaldık. Biz 13 kişi, 4 yıl birlikte olduk. Okul başladı, sorunlar da başladı. 'Sizi bu şekilde alamayız, başınızı açmak zorundasınız' dediler. Sonuna kadar devam ettik. Sonra bir hafta bize uzaklaştırma verdiler. Uyarı, kınama vermeden bizi bir dönem okuldan uzaklaştırdılar. Bir dönem okulu uzatmış oldum. Sınıf öğretmeni mezunuyum. Sonra yasak devam ediyordu, bizi okulun içine almamaya başladılar" dedi.

"Okulun kapısının yanında kabin bırakmadılar, bir ağaç vardı, onun arkasında açıyorduk"

Daha sonra okulda bir eylem yaptıklarını aktaran Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Sizin gibi biz de kazandık, sizin gibi biz de dershaneye gittik, sınava girdik, destek verin' diye sınıf sınıf gezdik. Daha sonra dekan dedi ki, 'Size peruk alayım. Siz bu şekilde okuyun, benim kızlarımsınız.' Hüseyin Mısırdalı vardı, dekan yardımcısı da Ergun Çelik'ti. Allah, asla onlardan razı olmasın. Onlara hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Sonra eşarbın üstüne peruk taktık. Peruğun da üstüne bir eşarp daha taktık. O dıştaki eşarbı açıyorduk. Okulun kapısının yanında kabin bırakmadılar, bir ağaç vardı, onun arkasında açıyorduk. Bir gün geldik, o ağacı kökünden kestirmiş dekan yardımcısı. Sonra bir çaycıyı peşimizden yolluyordu. Başörtü ile bir adım içeri attığımızda okul içinde gelip dersliğimizi takip ediyordu, sınıfta bütün arkadaşlarımızın içinde rezil ediyordu. Bunları yaşadık."

"Başörtüsünün ne demek olduğunu ancak gerçekten yaşayanlar bilir"

Kantinde oturamadığını, okul bahçesinde hiç gezemediğini dile getiren Gökmen, "Arkadaşlarımın yaptığı özel şeylerin hiçbirine katılamadım. Çünkü başımda peruk vardı, biran önce dışarı çıkıp çıkartmak istiyordum. Diğer arkadaşlarım da öyle. Bizim grubumuz içinde arkadaşımız birinci oldu. Dekan yardımcısı ona birinciliğini verdi. Çok çektik, çok sıkıntılar yaşadık. 28 yıl oldu, dile kolay. O günü ancak yaşayanlar bilir. Başörtüsünün ne demek olduğunu ancak gerçekten yaşayanlar bilir. Şu an başlar örtülü ama içleri boş. O zaman içi doluydu. İnsanlar niçin örtündüklerini, niçin açıldıklarını iyi biliyordu o zaman. Şu an her şey serbest ama maalesef içi boşalmış. O yüzden gençlerin Kur'an'a yönelmesi, dinlerini yaşamaları lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Peruk taktığımız için o çocuklar bizimle dalga geçiyorlardı"

O sürede 1,5 sene staja gittiklerini söyleyen Gökmen, "İlkokullara gidiyorduk. Peruk taktığımız için o çocuklar bizimle dalga geçiyorlardı. Hiçbir zaman normal bir öğrenci olarak barınamadık, hep kendimizi dışlamak zorunda kaldık. Sınıfta hiç konuşmuyordum. Öğretmen bana soru sorana kadar sesimi duymamışlardır. Ben çok aktif bir insanım. Konuşmak, önde olmak hep hayatımda olan şeylerdi. Üniversitede hep geride kaldım, hep baskılandık. Bunun hakkını asla ödeyemezler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Oylama yapılacak! Bir ülkede VAR uygulaması tarihe karışıyor
img

Bütün dünya Mourinho'yu konuşuyor
img

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.