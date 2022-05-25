28 Mayıs'ta Bursa'nın dağ ilçelerindeki o yollar kapalı olacak - Haberler

28 Mayıs'ta Bursa'nın dağ ilçelerindeki o yollar kapalı olacak
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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28 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ralli yarışları nedeniyle Bursa'nın dağ ilçelerindeki bazı güzergahlar kapalı olacak.
28 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak ralli yarışları nedeniyle Bursa'nın dağ ilçelerindeki bazı güzergahlar kapalı olacak.
Bursa'da 28 Mayıs tarihinde yapılacak ralli yarışlarından dolayı, 09.00-19.00 arasında dağ ilçesi yollarında bulunan Seferışıklar, Göynükbelen, Masık Gediği, Karandere mahalleleri ve maden suyu fabrikası güzargahları kapalı olacak. Test sürüşlerinin yapılacağı güzergahta perşembe günü aralıklarla, yarışın yapılacağı cumartesi günü belirtilen saatler arasında yol trafiğe tamam kapatılacak. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Yerel