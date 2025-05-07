2024 İyilik-Sağlık Ödülü Mustafa Kalkan'a Verildi

İyilik Sağlık Vakfı'nın, 2024 İyilik-Sağlık ödülü sağlık alanındaki katkıları ve yöneticilik başarıları ile dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Mustafa Kalkan'a verildi.

İnsanın ihtiyaç duyduğu sağlık sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılında faaliyetlere başlayan İyilik Sağlık Vakfı (İSV), toplumun sağlık ihtiyaçlarına karşı duyduğu sorumlulukla, bugüne kadar sayısız kişiye hizmet ve destek sunmuş bir STK olarak takdim etiği İyilik Sağlık Ödülleriyle sağlık alanındaki iyilik hareketlerini teşvik etmeye devam ediyor.

2021 yılında Evsizlerin Hamisi Emin Kır'a, 2022 yılında Kahramanmaraşlı Yetimlerin Hamisi Mustafa Akgün'e, 2023 yılında Gureba Hamisi Hattat Mahmut Şahin'e takdim edilen İyilik Sağlık Ödülü, 2024 yılında ise sağlık alanındaki katkıları ve yöneticilik başarıları ile dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Mustafa Kalkan'a verildi.

İyilik Sağlık Vakfı'nın 2024 yılı İyilik-Sağlık ödülü Mustafa Kalkan'a

Mustafa Kalkan, 1970 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğmuş ve sağlık sektörüne olan katkılarını uzun yıllar boyunca kesintisiz sürdürmüş olan bir kamu yöneticisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1996 yılında Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde Müdür Muavini olarak göreve başlayan Mustafa Kalkan, 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi müdürü olarak göreve başladı. 2018 yılından itibaren başmüdür olarak görevine devam etmekte. Mustafa Kalkan, hastane yönetiminde başarılı bir liderlik sergileyerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş, özellikle hasta ve hasta yakını memnuniyetini ön planda tutan, çözüm odaklı, fedakar çalışmalar yapmıştır.

"Sağlık alanında liyakatli ve istikrarlı bir şekilde hizmet eden isimlere ihtiyacımız var"

İyilik Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören, 6 Mayıs 2025 Salı günü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Mustafa Kalkan'ın sağlık alanındaki önemli katkılarına değinerek, "Bu yıl İyilik Sağlık Ödülü'nü 4. kez veriyoruz. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü Mustafa Kalkan gibi liyakatli, istikrarlı hastane yöneticileri sağlık camiamızın yükünü alan mühim sağlık neferleridir. Marifet iltifata tabidir. Mustafa Kalkan'ın hem yöneticilik hem de insana değer veren yaklaşımı sağlık alanının en önemli erdemlerindendir. Biz bu ödülü Sayın Mustafa Kalkan'a takdim etmekle bahtiyarız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP