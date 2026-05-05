İzmir'de kadın hukukçular zirvesi: Yapay zeka ve dijital dönüşüm masada

Dünyanın farklı kıtalarından gelecek kadın hukukçular, akademisyenler, yargı mensupları ve hukuk alanında karar verici isimler, 7–8 Mayıs 2026 tarihlerinde İzmir'de bir araya gelecek. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği (THKD) ev sahipliğinde ve Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) iş birliğiyle İzmir İktisat Kongresi'nde düzenlenecek konferansa, 20'den fazla ülkeden katılım bekleniyor.

"Çoklu Krizler Çağında Yapay Zeka ve Dijital Dönüşümün Kadınların Haklara Erişimine Etkileri" başlığıyla gerçekleştirilecek konferans, küresel ölçekte yaşanan çok katmanlı krizlerin ve hızla gelişen teknolojik dönüşümün, kadınların adalete erişimi üzerindeki etkilerini uluslararası bir perspektifle ele alacak."

Uluslararası iş birliği imkanlarının gelişmesi hedefleniyor

Konferansın açılış oturumunda Mozambik Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yer alması planlanırken, Azerbaycan Barolar Birliği ise organizasyona onur konuğu olarak katılacak.

İki gün sürecek etkinlik boyunca gerçekleştirilecek panellerde; algoritmik ayrımcılık, veri güvenliği, dijital eşitsizlikler, göç ve ekonomik kırılganlıkların kadınlar üzerindeki etkileri gibi güncel ve kritik başlıklar ele alınacak. Farklı hukuk sistemlerinden gelen katılımcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, uluslararası iş birliği imkanlarının da geliştirilmesi hedefleniyor.

İzmir'in tarihsel birikimi ve çok kültürlü yapısı ile böylesi geniş katılımlı bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapması, Türkiye'nin hukuk ve insan hakları alanındaki küresel etkileşimine önemli katkı sunuyor.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı ve Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Zübeyde Aksay, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde,"Bu konferans, yalnızca akademik bir buluşma değil; aynı zamanda farklı ülkelerden kadın hukukçular arasında güçlü bir dayanışma ve ortak çözüm arayışının zeminidir. İzmir'de bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

