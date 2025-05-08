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1914 İHA Takımı, TEKNOFEST 2025'te Balıkesir Üniversitesi'ni Temsil Edecek

1914 İHA Takımı, TEKNOFEST 2025'te Balıkesir Üniversitesi'ni Temsil Edecek
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Balıkesir Üniversitesi'nden 1914 İHA Takımı, Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği TEKNOFEST 2025'e katılacak. Takım, sabit kanat kategorisinde yarışacak ve özgün tasarımıyla dikkat çekiyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 1914 İHA Takımı, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST 2025'e katılacak.

TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda Balıkesir Üniversitesi'ni temsil edecek olan ekip, sabit kanat kategorisinde yarışacak. Takım, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülürken, özgün tasarımı ve geliştirdiği milli çözümlerle dikkat çekiyor. Takımın danışmanlığını Öğr. Gör. Fahrettin Gökmen, kaptanlığını ise Ramazan Değer yürütüyor.

Otonom uçuş, rota takibi, hedef tespiti ve görev odaklı taşıma yeteneklerine sahip insansız hava aracı ile yarışmaya hazırlanan on kişilik ekip, uzun süren yoğun bir çalışma süreci yürüttü. Sadece yarışmaya katılmakla kalmayıp, bilgi üretmek ve yerli teknolojilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren takım, görev başarımı ve özgün yazılım altyapısıyla öne çıkıyor.

TEKNOFEST 2025'te iddialı takımlar arasında gösterilen 1914 İHA Takımı, Balıkesir Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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