10. Tarım Paneli Aksakallı çiftçilerle buluştu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde 10.tarım paneli gerçekleşti.

Her yıl geleneksek olarak düzenlenen tarım paneli bu yılda büyük ilgi gördü. Bandırma Belediyesi, Ticaret Borsası iş birliğiyle 10.tarım paneli Aksakal Mahallesi düğün salonunda yapıldı.

Yüksek Ziraat Mühendisi Burak Uğur'un Moderatörlüğünde Panelin açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi. Daha sonra panelde Ziraat Mühendisi Dr. Cem Aladağ, Tarsens CEO'su Celil Serhan Tezcan "Yeni Nesil Tarım Uygulamaları" üzerine, Ziraat Mühendisi Burak Şahin "Modern Mısır Yetiştiriciliği" üzerine, Ziraat Mühendisi Göksel Tan "Domates ve Mısırda Gübreleme" üzerine, Ziraat Mühendisi Burçak Sevim "Güncel Tarımsal Drone Teknolojileri" üzerine konuşma gerçekleşti.

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisinin tarım alanlarında da yaygınlaştırılması dikkat çekildi. 20 litre ilaç alan bir drone 10 dakika gibi kısa bir zamanda 20 dekar araziyi ilaçlıyor. Panelin sonunda kanıuşmacılara plaket takdimi ve katılımlımcılara da yemek ikramında bulunuldu.

Tarım paneline Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Borsa Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, muhtarlar, çiftçiler katıldı. - BALIKESİR