10. Sınıf Öğrencisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Haberler

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10. Sınıf Öğrencisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

ANKA - Gökay Şimşek - Yerel
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10. Sınıf Öğrencisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıfı öğrencisi Doğukan Can Turhan (15), bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BİLECİK (ANKA) - GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıfı öğrencisi Doğukan Can Turhan (15), bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'te Doğukan Can Turhan isimli 10. sınıf öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, genç yasta hayatını kaybeden öğrencisi Doğukan Can Turhan için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Aramızdan erken ayrılan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

ANKA / Gökay Şimşek - Yerel

Anadolu Lisesi, Kalp Krizi, Doğukan, Bilecik, Yerel, Haberler

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