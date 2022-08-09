1 kovanla başladı, 100 kovana çıkarttı

Tokat'ta emekli öğretmen hobi olarak 1 kovanla başladığı arıcılığı 100 kovana çıkarttı.

Emekli öğretmen Durmuş Talay (67) sınıf öğretmenliği yaptığı dönemlerde hobi olarak arıcılık yapmaya başladı. Arıcılık tutkusunu geliştiren Talay, gezgin arıcı olmaya karar verdi. Tokat merkeze bağlı 1450 rakımlı Akyurt köyünde arıcılık yapan Talay, 1 kovanla başladığı arıcılığı devlet teşviki ve hibelerinin yanı sıra elde ettiği gelirle 100 kovana çıkarttı.

BOL OKSİJENLİ ORTAMDA ARILARI İLE MUTLU

Katkısız saf bal üretimi yapan emekli öğretmen doğa ile iç içe olmaktan mutlu. Öğretmen okulunda iken arıcılığa merak saldığını belirten Talay, "Öğretmen okulunda arıcılık, tavukçuluk gibi tarım derslerini de öğretiliyordu. Arıya çok merakım vardı. Çalıştığımız köylerde, çevrede misafir arıcılar, yani göçen arıcıları görünce imrenirdim. Böyle bir merakla 1982 yılında bir arı kovanı aldım. O arıdan çoğaltarak 30-40 derken şuanda 100 civarında arı kovanım oldu. Arıcılık bir kazanç kapısıdır ama aynı zamanda sağlık kapısıdır diye düşünüyorum. Hem gıda olarak sağlık ürettiğimiz ürünler bal, polen, arı sütü bunlar sağlık açısından önemli. Bir de işte bu çevreyi görüyorsunuz. Bizim burada bulunmamız, bu oksijeni ortam çevredeki yeşillik, temizliği her şey bizi çok etkiliyor. Arıcılığa böyle başladık ve böyle de devam ediyoruz. Arıcılığa başlanıyormuş da bırakılmıyormuş diye bir laf var. Herhalde bizde de öyle olacak galiba" dedi.

15 YILDIR AYNI KÖYDE ARICILIK YAPIYOR

Bal üretimini doğal katkısız yaptığını belirten Talay, "Saf bal, saf polen üretmek için gayret ediyoruz. Her şeyimiz doğal burada. Bu çevreyi de gördüğünüz zaman zaten çevrenin ne kadar zengin olduğunu fark edersiniz. Akyurt köyü konakladığımızı yer 1450 rakımda. 15 yıldır da bu köye geliyoruz. Katkısız bal ürettiğimiz için çok balımız olmuyor. Ama saf bal ürettiğimiz için de memnunuz. Bu sene güzel bir mevsimdi. Yağışlar zamanında oldu. Biraz temmuz ayı soğukları verimi düşürdü. Fakat yine de herkes memnun gibi gözüküyor. Biz de memnunuz" diye konuştu.

SAF, KATKISIZ BAL NASIL ANLAŞILIR?

Talay, balın doğal olup olmadığını anlamanın oldukça güç olduğunu belirterek, "Peteğe bakılarak balın katkısız olup olmadığını anlamak zor. Ancak tahlil veya üreticiye olan güvenle anlaşılır. Ama saf bal kendini gösterir. Arı üstünde çok çalıştığı için biraz esmerleşir. Renk matlaşır. Çok bembeyaz olmaz" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez - İHA)