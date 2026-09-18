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KADEM Ağrı İl Temsilciliğinde Yeni Dönem

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KADEM Ağrı İl Temsilciliğinde Yeni Dönem
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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ağrı İl Temsilciliği görevine Özlem Çeçen atandı. Yeni dönemde temsilciliğin kadın, aile ve toplum odaklı çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ağrı İl Temsilciliği görevine Özlem Çeçen atandı. Çeçen’in göreve başlamasının ardından temsilciliğin kadın, aile ve toplum odaklı çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmesi bekleniyor.

Ağrı İl Temsilciliği tarafından yürütülecek çalışmalarda kadınların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ile yerel paydaşlarla gerçekleştirilecek iş birliklerinin öne çıkması planlanıyor. Temsilciliğin faaliyetleri, KADEM’in “Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet” ilkesi doğrultusunda devam edecek.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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