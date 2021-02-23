Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı
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Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:35

Spor yapmaya her daim önem veren Çağla Şıkel, FOX TV'deki programında yer çekimsiz yoga yaptı. İp üzerinde zor hareketler yapan Şıkel, daha sonra ters dönerek amuda kalkar şekilde poz verdi.

Hafta için her gün FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.

BİRBİRİNDEN ZOR HAREKETLER YAPTILAR

Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonrası ip bacaklarına sararak kafa üstü durdu. Canlı yayında birbirinde zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı

CANLI YAYINDAN SONRA SPORA GİTTİ

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, canlı yayının bitmesinin ardından soluğu yine spor salonunda aldı. Spora giderken Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü manken ve sunucu "Az yorulduk spora gidelim" notunu ekledi.

Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı
Haber Yorumları (2)
..: az agır olun kardeşim bir program sunarken topluma örnek oluyorsanız eger
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SPOR: spor ha anladım
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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