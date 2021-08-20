Yenişehir Belediyesi BETEM için kesin kayıtlar başladı

Mersin Yenişehir Belediyesinin Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında kurduğu Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) için kayıtlar başladı.

3-6 yaş arasında çocukların okul öncesi beceri temelli eğitim alabileceği ve yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi, Fuat Morel Mahallesinde çevre dostu binalara verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) Sertifikası'na uygun olarak yapıldı. Yenişehir Belediyesi, BETEM'de oluşturduğu bilim, hareket, tasarım, müzik ve drama atölyeleriyle her çocuk için tam zamanlı bireysel ve zenginleştirilmiş eğitimler verecek. Okul öncesi alanında eğitim alan ve BETEM'de görev yapacak öğretmenlere, geçtiğimiz ay uzman akademisyenler tarafından eğitim seminerleri de verildi.

Başkan Vahap Seçer BETEM'i ziyaret etti

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Faruk Güngör, Yenişehir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç ve İl Müftüsü Şaban Kondi ile birlikte BETEM'i gezdi. Başkan Özyiğit, merkezde 3-6 yaş arasındaki çocuklara verilecek eğitimlerle ilgili bilgi verdi.

Çocuklar için beceri temelli eğitim programı

96 öğrenci kapasiteli merkezde çağdaş gelişim öğrenme teorileri ve yenilikçi bir bakış açısıyla 3-6 yaş arası çocuklar için beceri temelli eğitim programı uygulanacak. Aileler, 0324 606 03 03 telefon numarasını arayarak kesin kayıtlar hakkında bilgi alabilecek.

Kaynak: Bültenler