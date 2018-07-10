Yenikent-Temelli Yolu 2019'da Açılacak
Vali Ercan Topaca, 8 Ağustos 2017’de temeli atılan Yenikent-Temelli yolunun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Ercan Topaca, 8 Ağustos 2017'de temeli atılan Yenikent-Temelli yolunun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemede Vali Topaca'ya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Karayolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür eşlik etti.
Vali Ercan Topaca, şantiyede yüklenici firmadan inşaatın durumu hakkında bilgi alarak alanı gezdi. 402.500.000 TL ihale bedeli bulunan yolun 29 Ekim 2019'da bitirilmesi planlanıyor. - ANKARA