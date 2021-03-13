Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret
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Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret

13.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ağırladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ağırladı.

Akşener'e ziyareti ardından basın açıklaması yapan Erbakan şunları kaydetti:

"Meral Hanım'a ve heyetine bu misafirperverliğinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Kendisine bir niyaz, nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Kendisi 54. hükumet olan Refah Yolu Hükumetinde Bakanlık görevinde bulunan ve 54. Hükumetin milletimize ülkemize yaptığı efsane hizmetlerde payı bulunan kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir siyasetçi. Kendisine nezaket ziyaretinde bu durumu ifade ettik. Özel bir kıymet verdiğimizi ifade ettik. Türkiye'nin, milletimizin sorunlarıyla ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ile ilgili fikir terakkisinde bulunduk. Aynı zamanda Yeniden Refah Partimizin kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu çalışmalar; teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu. İnşallah ülkemiz ve hükumetimiz için hayırlara vesile olur. "

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'a ziyaret esnasında Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, 54. Hükümeti Eski Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk oluşan heyet eşlik etti. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden İYİ Parti'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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