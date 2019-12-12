Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı
Haberler » Güncel » Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı - Haber

Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığına Bayram Kartal seçildi.

12.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:00
Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı

'un ilçesinde Yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi Malazgirt Tarihi Kale Parkı Sultan Alparslan Otağında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek listeyle girilen seçimde, Bayram Kartal ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, Yeniden Refah Partisi MKYK Genel Merkez Üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Eşref Yekdeş ve bazı partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler