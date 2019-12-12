Yeniden Refah Partisi Malazgirt ilçe kongresi yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığına Bayram Kartal seçildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığına Bayram Kartal seçildi.
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi Malazgirt Tarihi Kale Parkı Sultan Alparslan Otağında gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek listeyle girilen seçimde, Bayram Kartal ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye, Yeniden Refah Partisi MKYK Genel Merkez Üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Eşref Yekdeş ve bazı partilerin ilçe başkanları katıldı.