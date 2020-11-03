Yeni Yerli MMOFPS Oyunu: Sabotaj sistem gereksinimleri | Sabotaj oyunu indir!
Türk oyunu Sabotaj, ilgi toplamaya devam ediyor. On binlerce oyuncusu ve sistem gereksinimlerinin fazla olmamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Sabotaj hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sabotaj minimum sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri, Sabotaj oyunu en yüksek sistem gereksinimleri! Sabotaj kaç gb?
Sabotaj, Türkiye - İstanbul merkezli ve %100 yerli sermayeli HES Games firması bünyesindeki Türk mühendislerin emekleriyle, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen; Türkiye'nin en gelişmiş ve oyuncu dostu olan tek MMOFPS oyunudur.
Oyunun geliştirilmesini HES Games üstlenirken yayıncılığı ise yeni yerli bir firma olan Typer Games üstleniyor.
SABOTAJ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Ekran kartı: Intel HD 4000
İşlemci: INTEL CORE i3-4150
Bellek: 4 GB RAM
DirectX Sürümü:Sürüm 11
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Ekran kartı: NVIDIA GEFORCE GT 730
İşlemci: INTEL CORE i5-4460
Bellek: 8 GB RAM
DirectX Sürümü:Sürüm 11
En yüksek sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Ekran kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 960
İşlemci: INTEL CORE i5-4460
Bellek: 8 GB RAM
DirectX Sürümü:Sürüm 11
SABOTAJ KAÇ GB?
10 GB kullanılabilir alan gerekli.
SABOTAJ ÜCRETLİ Mİ?
Sabotaj oynamak için ücret ödemeniz gerekmiyor. Şimdiye kadar 350.000'den fazla kullanıcı hesap oluşturuldu.