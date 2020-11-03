Yeni Yerli MMOFPS Oyunu: Sabotaj sistem gereksinimleri | Sabotaj oyunu indir!
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Yeni Yerli MMOFPS Oyunu: Sabotaj sistem gereksinimleri | Sabotaj oyunu indir!

03.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:59
Yeni Yerli MMOFPS Oyunu: Sabotaj sistem gereksinimleri | Sabotaj oyunu indir!

Türk oyunu Sabotaj, ilgi toplamaya devam ediyor. On binlerce oyuncusu ve sistem gereksinimlerinin fazla olmamasıyla dikkatleri üzerine toplayan Sabotaj hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sabotaj minimum sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri, Sabotaj oyunu en yüksek sistem gereksinimleri! Sabotaj kaç gb?

Sabotaj, Türkiye - İstanbul merkezli ve %100 yerli sermayeli HES Games firması bünyesindeki Türk mühendislerin emekleriyle, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen; Türkiye'nin en gelişmiş ve oyuncu dostu olan tek MMOFPS oyunudur.

Oyunun geliştirilmesini HES Games üstlenirken yayıncılığı ise yeni yerli bir firma olan Typer Games üstleniyor.

SABOTAJ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran kartı: Intel HD 4000

İşlemci: INTEL CORE i3-4150

Bellek: 4 GB RAM

DirectX Sürümü:Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran kartı: NVIDIA GEFORCE GT 730

İşlemci: INTEL CORE i5-4460

Bellek: 8 GB RAM

DirectX Sürümü:Sürüm 11

En yüksek sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Ekran kartı: NVIDIA GEFORCE GTX 960

İşlemci: INTEL CORE i5-4460

Bellek: 8 GB RAM

DirectX Sürümü:Sürüm 11

SABOTAJ KAÇ GB?

10 GB kullanılabilir alan gerekli.

SABOTAJ ÜCRETLİ Mİ?

Sabotaj oynamak için ücret ödemeniz gerekmiyor. Şimdiye kadar 350.000'den fazla kullanıcı hesap oluşturuldu.

SABOTAJ OYUNU İNDİRME LİNKİ

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