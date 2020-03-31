Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Burundi, Afrika, Dünya, Güncel

Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Afrika kıtasındaki; Burundi, Komorlar Birliği, Lesothor, Malavi, Sao Tome ve Principe'te henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı.

31.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:57
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 803 bin kişinin yakalandığı küresel pandemi, şu ana kadar sadece küçük ve izole ada ülkelerinin yanı sıra Yemen ve dışa kapalı Kuzey Kore'de görülmedi.

Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 6'sında resmi verilere göre şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi.

Uzmanlar, bunu bazı ülkelerin izole konumlarına, bazı ülkelerde de vakaları tespit edecek ekipman eksikliğine bağlıyor.

BURUNDİ'DE HENÜZ TEST YAPILMADI

Ruanda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi virüsün görüldüğü ülkelere komşu Doğu Afrika ülkesi Burundi, henüz Kovid-19 tespit edilmemesinin rahatlığıyla mayıs ayında genel seçimleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Hükümet Sözcüsü Prosper Ntahorwamiye, yaptığı açıklamada, Burundi'yi koruduğu için Tanrı'ya şükrettiklerini belirterek, test yapılmadığı için vakaların ortaya çıkmadığı iddialarını reddetti.

Geçen hafta uluslararası uçuşların durdurulduğu ülkede bazı sağlık görevlileri, hiç test yapılmadığını ve bu nedenle vakaların tespit edilemediğini ileri sürmüştü.

KOMORLAR BİRLİĞİ'NDE HENÜZ VAKA GÖRÜLMEDİ

Hint Okyanusu'nda, batısındaki Mozambik ve doğusundaki Madagaskar adası arasında bulunan Komorlar Birliği'nde de resmi verilere göre henüz Kovid-19 vakası görülmedi.

Ülkede bazı sağlık uzmanları, sıtmaya karşı ülke genelinde geniş çaplı "artemisinin" tedavisi uygulanmasının şu ana kadar henüz koronavirüs tespit edilmemesiyle bağlantısının bulunduğunu, ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir görüş olmadığını ifade etti.

LESOTHOR'DA VAKA GÖRÜLMEMESİNE RAĞMEN KARANTİNA İLAN EDİLDİ

Güney Afrika'nın 2 milyon nüfuslu ülkesi Lesotho'da, henüz hiçbir vakanın görülmemesine rağmen dün 25 günlük ulusal karantina ilan edildi.

Diğer yandan, geçen haftaya kadar virüs test kiti ya da tarama merkezi olmayan ülkeye, Çinli milyarder işadamı Jack Ma'nın bağışlarıyla 26 Mart'ta ilk test kitleri ulaştı.

Yetkililer, 8 şüpheli vaka olduğunu, test sonuçlarının yakın zamanda ulaşacağını bildirdi.

MALAVİ'DE "KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN" UYARISI

Malavi hükümeti, şüpheli vakalara test yapılmasına rağmen, henüz vaka görülmediğini açıkladı.

Virüsün er ya da geç ülkeye ulaşacağını belirten hükümet yetkilileri, yurt dışından gelenlerden kendilerini karantinaya almalarını istedi.

TURİSTİK BÖLGE SAO TOME VE PRİNCİPE VİRÜSE HAZIRLANIYOR

Atlantik Okyanusu'ndaki turistik ada ülkesi Sao Tome ve Principe'te de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

Pandemiye hazırlık kapsamındaki ilk önlemlerde, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerden Sao Tome ve Principe'e gelenler karantinaya alınıyordu.

Virüsün dünyada hızla yayılmaya başlamasıyla Sao Tome ve Principe, ülke ekonomisinin ana direği turizme vereceği zarara rağmen sınırlarını kapattı.

GÜNEY SUDAN'DA "HAVA TRAFİĞİ" YOK

Aralık 2013'ten bu yana süren iç savaşın geçen şubat ayına kadar devam ettiği Güney Sudan'da henüz hiçbir vakanın görülmemesi, ülkeye uluslararası uçuşların azlığına bağlanıyor.

Sadece 500 kişiye test yapabilme olanağı bulunan ülkede, en büyük endişe kaynağını son haftalarda dışarıdan gelen yabancı insani yardım çalışanları oluşturuyor.

Güney Sudan, virüsün yayılmasına önlem olarak okulları kapattı, düğün ve cenazeler dahil tüm toplu etkinlikleri yasakladı, uluslararası tüm uçuşları durdurdu ve hayati olmayan iş kollarını kapattı.

Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi

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Koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi

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