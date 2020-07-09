Yeni şarkısıyla yeni yaşını kutladı Şarkıcı İsmail YK, yeğeni Taner Musix ile birlikte çalışmalarını tamamladığı yaza damgasını vuracak "Ayvayı Yemiş" isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Musicom etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klibinin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Almanya'da çekildi. Klip de İsmail YK'ya dansçılar da eşlik etti. Geçtiğimiz günler de yeni yaşına basan YK, doğum gününü de& ; "Ayvayı Yemiş"& ; & ;isimli yeni şarkısıyla kutladı. Şarkıcı," Yine çok beğenileceğine inandığım bir çalışmaya imza attık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradan doğum günümü kutlayan hayranlarıma da seslenmek istiyorum, bu şarkım benden onlara hediye olsun" dedi..& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin