Yeni: "Hemşehrilerim, Projelerime Bakıp Ona Göre Karar Versin"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ın sorunlarının giderilmesi ve hizmetlerle hak ettiği noktaya ulaşması noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardan destek sözü aldığını belirterek, "Hemşehrilerim, projelerime bakıp ona göre karar versin" dedi.

Fikret Yeni, 15 radyonun ortak canlı yayınında, vatandaşların takdiri ve teveccühüyle göreve seçilmesi halinde Seyhan ve Adana'ya kazandıracağı hizmetleri bir bir anlattı.

Seyhan ve Adana için 26 başlık altındaki 108 vizyon projenin tamamının, kentin kıymetini artıracak niteliklerde olduğunun altını çizen Fikret Yeni, "Tüm projelerimiz Seyhan'ın dünya ölçeğinde tanınmasını sağlayacak nitelikte. Ancak bizim en büyük projemiz, kentlilik ve Adanalılık bilincini geliştirmek, 'farklılıklarımız zenginliğimiz' diyerek çok güzel işler başarmak" diye konuştu.

Seçim kampanyası süresince Seyhanlı hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Fikret Yeni, "Bu süreçte bizim için çok değerli olan memleketimize hükümet desteğiyle neler yapacağımızı anlattık. Hemşehrilerimizin, bize inanmaları ve bağırlarına basmaları beni çok mutlu etti. Buradan aziz hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Adana'nın en kalabalık ilçesi olan Seyhan, 5 büyükşehir ve 46 ilden daha büyük bir ilçemiz. Projelerimizi, bu detaylar dikkate alınarak hazırlandı. Yani tabiri caiz ise hangi sokağa hangi hizmetin getirilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Zaten mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin 5,5 yıl il başkanlığını yaptığım dönemde 7 binden fazla sokağı bulunan Seyhan'ın klasörlere sığmayan sorunlarını da çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

"Benim Adana ve Seyhan için bir sevdam var. O da hizmet sevdası"

Fikret Yeni, sorunların giderilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardan destek sözü aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Benim Adana ve Seyhan için bir sevdam var. O da hizmet sevdası. Bu hizmetleri Seyhan'da yaşayan tüm hemşehrilerimle el ele, kol kolla ve omuz omuza yol yürüyerek yapacağız. Adana'mız için çok güzel işler başaracağız. Bunu yürekten ve gönülden söylüyorum. Seyhan'a gönül belediyeciliğini getireceğiz. Ben, Seyhanlı hemşehrilerimizin bana inandığını ve güvendiğini biliyorum. Çünkü gözlerindeki ışıltıda bunu gördüm. Kimin hizmet aşkıyla yola çıktığını onlar gördü. Çünkü Adanalı hemşehrilerim mert ve gönlü açık olduğu kadar akıllıdır da. Projelerime bakıp ona göre karar vereceklerinin biliyorum. Onların bu noktada siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak sandık başında aklıselim davranacaklarına yürekten inanıyorum."

Fikret Yeni, daha sonra sosyal medya hesaplarında da tüm detaylarıyla yayınlanan Seyhan'ın 96 mahallesinde gerçekleştireceği 108 projesini sıraladı.

Tepebağ Projesi gibi 2 önemli projenin, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlık desteğiyle yapılacağını anlatan Fikret Yeni, şunları kaydetti:

"Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Tema Park, Seyhan Kaynağından Ayırma, STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Modern Mikro Sanayi Sitesi, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri ve Çok Amaçlı Kompleks gibi projelerimiz, Seyhan'ın yıldızını parlatacak." - ADANA

Kaynak: İHA