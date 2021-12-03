Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? Nureddin Nebati kim?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli? 2 Aralık Resmi Gazete'ye göre Hazine ve Maliye Bakanı kimdir?

LÜTFİ ELVAN İSTİFA MI ETTİ?

Bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti.

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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