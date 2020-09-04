Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle
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Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle

Yeni Hayat dizisi ilk bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Serkan Çayoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrolleri paylaştığı Yeni Hayat dizisinin heyecanla beklenen 2. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Yeni Hayat 1. bölüm full izle.

04.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:55

Yeni Hayat dizisi konusu araştırılıyor. 3 Eylül'de ilk bölümü Kanal D'de izleyen karşısına çıktı. Yeni Hayat yeni bölümde neler olacak? Yeni hayat oyuncuları da büyük beğeni topladı. İşte, Yeni Hayat 2. bölüm dertayları...

YENİ HAYAT 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların yeni dizisi Yeni Hayat, ilk bölüm ardından ikinci bölüm için araştırılıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile seyirciden tam not alan Yeni Hayat dizisinin yeni bölümünde karısı Yasemin'e dokunduğunu gören Timur, Serkan'a ne yapacak?

Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle

Yeni Hayat 1. bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler'den ayrılmış Yüzbaşı Adem, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak için işe başlar. Bu iş Adem'in bambaşka bir hayata adım atmasına neden olur. Gizemli bir dünyaya ailesiyle birlikte girmek zorunda kalır. Oysa Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece'yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak Adem'in uzun süredir işsiz olması, yakın bir arkadaşı olan Bekir'in iş teklifini kabul etmesine sebep olur. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra Timur'un genç karısı Yasemin'i korumak çok daha basit gibi görünür.

Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle

Ancak, Timur'un karanlık dünyası ve Yasemin'in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle
Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle
Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Yeni Hayat 1. bölüm izle

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