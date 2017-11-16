Yeni Filmi Tutmayan Kenan İmirzalıoğlu'ndan İtiraf: Belli ki Eksiklerimiz Vardı
Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu. Kenan, "Belli ki eksiklerimiz var." dedi.
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı 'Cingöz Recai' 13 Ekim'de vizyona girdi. Film beklenen başarıyı yakalayamayınca Kenan da samimi itiraflarda bulundu.
"KENDİMİZE DÖNÜP BİR BAKMALIYIZ"
Kenan İmirzalıoğlu gişeyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı: "Valla beklentiyi tam olarak karşıladığı söylenemez. Belli ki, eksiklerimiz vardı. Seyirci beklenen ilgiyi göstermedi. İnşallah bundan sonraki işlerimizde aynı hataları yapmayız. Yabancı filmler daha çok tercih ediliyorsa, kendimize bir daha dönüp bakmalıyız."
"GEÇ OLSUN, GÜÇ OLMASIN"
Ocak 2018'de, Kanal D'de ekrana gelecek 'Memed: Bir Cihan Fatihi'ne hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu "Büyük bir iş yapıyoruz. İddialı yapımlarda ekip, bazı sahneler ve yönetmen değişebilir. Geç olsun, güç olmasın. Sorumluluğu büyük. Hakkını vermemiz lazım." dedi.
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FiyaskoCevap Yaz Yayından Kaldır
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filimi yadıda bırakıp çıktım sıfır performans bana bundan sonra kımse cıngoz recai demesın çook sınırlıyım çook :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dogru haberin adresi www.sondakika.com hergün seve seve takip ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çünkü güzel değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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karı koca yaptıkları hiç bir şey tutmuyor bunların. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Maalesef ayda yılda bir sinemaya gidelim dedik ve bu filme girdik. Verdiğimiz paraya üzüldük, zamana üzüldük. Sene 2017 çekilen film yüz karası, yazıklar olsun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeni Filmi Tutmayanan ne ya haberi yazan ilk okul terk miCevap Yaz 1 Yayından KaldırAYHANHASTURK: yeni filmi tutmayan yazsını tutmayanan diye okumak nasıl bir ilkokul mezunudur !!!Yayından Kaldır
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bu site samimi değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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evet kendine dön bir bak sonradan görme olunca ne oluyormuş bir düşünCevap Yaz Yayından Kaldır