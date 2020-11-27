Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:48
KAZA ANI KAMERADABursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
KAZA ANI KAMERADA
Bursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarpma ve araçların savrulma anları yer aldı.Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR