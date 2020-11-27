Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
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Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)

27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:48
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)

KAZA ANI KAMERADABursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans ile otomobilin çarpğıştığı kaza, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçen ambulansa çarpma ve araçların savrulma anları yer aldı. 

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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