Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Kovid-19 testi olan vatandaşlar Test için kuyrukta bekleyenler Test tüpleri İstasyon önünde test kuyruğu YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümetin, demiryolu ve otobüs istasyonlarını kullanan yolcuların Kovid-19 testinden geçmesini zorunlu kılmasının ardından uzun...
Kovid-19 testi olan vatandaşlar
Test için kuyrukta bekleyenler
Test tüpleri
İstasyon önünde test kuyruğu YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümetin, demiryolu ve otobüs istasyonlarını kullanan yolcuların Kovid-19 testinden geçmesini zorunlu kılmasının ardından uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.