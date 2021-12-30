Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi - Haberler
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Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Kovid-19 testi olan vatandaşlar Test için kuyrukta bekleyenler Test tüpleri İstasyon önünde test kuyruğu YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümetin, demiryolu ve otobüs istasyonlarını kullanan yolcuların Kovid-19 testinden geçmesini zorunlu kılmasının ardından uzun...

Kovid-19 testi olan vatandaşlar

Test için kuyrukta bekleyenler

Test tüpleri

İstasyon önünde test kuyruğu YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümetin, demiryolu ve otobüs istasyonlarını kullanan yolcuların Kovid-19 testinden geçmesini zorunlu kılmasının ardından uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi

Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi

Yeni Delhi'deki yolcu istasyonlarında Kovid-19 testi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

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