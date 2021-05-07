Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu hangi günler yayınlanacak? Bugün BİM aktüel ürünler var mı? 11 Mayıs BİM aktüel ürünler!

Yeni BİM aktüel ürünler ne zaman? Bugün BİM aktüel ürünler var mı? BİM 7 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayımlandı mı? Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu hangi günler yayınlanacak? Bugün BİM aktüel ürünler var mı? 11 Mayıs BİM aktüel ürünler!

Yeni BİM aktüel ürünler ne zaman? Bugün BİM aktüel ürünler var mı? BİM 7 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayımlandı mı? Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu hangi günler yayınlanacak? Bugün BİM aktüel ürünler var mı? 11 Mayıs BİM aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Bu zamana kadar BİM aktüel ürünleri Salı ve Cuma günleri satıştaydı. Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağının ve marketlerin erken kapanması sebebiyle gün değiştirdi. Pazar günü market zincirlerinin kapalı olması sebebiyle Çarşamba günü satışta olacak.

11 MAYIS SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER