Yeni Belediye Başkanın İlk İcraatı Çöp Toplamak Oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Bahşili Belediye Başkanı seçilen Recep Zafer Tekin, çöp kamyonunun sürücü koltuğuna geçerek çöplerin toplanmasına yardımcı oldu.

Seçim öncesi belediyede çalışan bazı işçilerin işten çıkarılmasının ardından Doğanay ve TOKİ mahallelerindeki çöpler bir süre toplanamadı. Tekin de bunun üzerine, çöp arabasını kullanarak mahallerdeki çöplerin toplanmasını sağladı.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşa hizmet etmek için farklı bir başkan olacağını belirterek, bunu da ilk gün gösterdiklerini söyledi.

Bahşili'ye efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya, vatandaşa hizmet etmeye geldiğini aktaran Tekin, "Yaptığımız konuşmalarda sözde değil özde hizmet edeceğimizi söyledik. Herkesin sevgisine layık olabilmek için elimden geleni yapacağım. Gerçekten hizmet eden belediye başkanı olacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar ise çöplerin toplanmasının ardından Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, çöplerin toplanmasının ardından makam aracının çakar lambalarını da söktürdü.

Kaynak: AA