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Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, yengesine sokak ortasında makasla saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da, yengesine sokak ortasında makasla saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serik Akçaalan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, çocuk arabasıyla yolda ilerleyen Naciye D., kayınbiraderi Ali D.'nin makaslı saldırısına uğramıştı. Elindeki bağ makasını yengesine defalarca saplayan Ali D., olayın ardından gözaltına alınmıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polisteki ifadesi tamamlanan Ali D., öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadesinde, yengesiyle arasında daha önce de tartışma yaşandığını belirterek psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü öğrenilen Ali D., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

Yengesine makasla saldıran kayınbirader tutuklandı

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