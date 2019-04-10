Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu
Antalya'da Kırgız asıllı yengesinin boğazını keserek öldüren cani, "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (47), "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.
Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl Şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak, öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde, ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü.
CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI
Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı:
"Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Yengemin evine gittim, zile bastım, kapıyı açtı. Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip, arkasına geçtim. Sağ elimle ağzını kapatıp, sol elimle boğazını sıkmaya başladım. Karşı koymaya başladı, yere düştük. Karnına oturup, boğazını sıkmaya devam ettim. Yengem sağ elimin işaret ve serçe parmağını ısırdı, eldiveni koparttı. Bağırmaya başladı. Bağırması kesilince iki elimle boğazını sıktım. Öldüğünden emin olunca mutfağın balkon kapısından atlayıp, evime gittim. Çocukları 'Annem hala işten gelmedi mi?' diye sordu. Ben de cep telefonumdan yengemi aradım. Mesaj attım. Çocuklara 'Anneniz telefona bakmıyor' dedim. Çocuklar o gece benim evimde kaldı. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."
"PİŞMANIM"
Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Çetin, yengesinin sözleri nedeniyle kendisine hakim olamadığını savundu.
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Şerefsiz sana mı kaldı yenğenin namusu O çocukların ne suçu var hayvan herif Vican diye bişey yok Sürüm sürüm sürün hayvanCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Bence şerfsız yalan söylüyor kurşun göz koydu saldırdı kadına pislıkCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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VALLAHİ YENİ EKO PAKETİ BOŞ ÇIKTI HER HALDE KARGOLAR KARIŞTI YA PAKETİN İÇİNDE ÜRETENİ TÜKETENİ ÇALIŞANI EMEKLİYİ İŞSİZİ KİMSEYE FAYDASI OLMAYAN 1 PAKET ÇIKTI AMA NE PAKET YAŞIM 55 BÖYLE KOMİK PAKET GÖRMEDİM MALİYET DESNİZ O HİÇ YOK BU PAKET ENİŞTEYİ JÜPİTERİ GÖTÜRÜR ARTIK DÖNERMİ BİLMEM YA BUNU BİR BİLEN SORMALI BU PAKETİN İÇERİYİ NE DİYE AMA BUNRAĞMEN ZAMLAR A DEVAM EDİYOR ACAYİP ŞU AKARYAKIT ZAMLARINI 1TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİCANAVARIN KENDİSİ PETROL ÜRÜNLERİBUNLAR İNSE ZAMLARDÜŞCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Dışarıya iyi reklam yapılmıyor,gerizekalılar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VAYY ÖKÜZ VAYYCevap Yaz 12 Yayından Kaldır