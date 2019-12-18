Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına saklanmış 20 bin paket kaçak sigara ve yaklaşık 300 kg nargile tütünü ele geçirildi.

18.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:43
Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da durdurulan TIR'da yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda şüphelendikleri bir TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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