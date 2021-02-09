Yemin Dizisi 311. Bölüm Fragmanı
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Yemin Dizisi 311. Bölüm Fragmanı

09.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:48

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 13 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan 311. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de.

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 13 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak olan 311. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de…

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın

Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar

Yemin Dizisi 311. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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