Yemin Dizisi 211. Bölüm Fragmanı
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Love Story, Kanal 7, 23 Mart

Yemin Dizisi 211. Bölüm Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 23 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan 211. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında.

23.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:46

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 23 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan 211. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikayesi hafta içi her gün 20: 00'de Kanal 7 ekranlarında…

Künye: Oyuncular: Özge Yağız, Gökberk Demirci, Can Verel, Munise Özlem, Gül Arcan Gürses, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner, Cansın Mina Gür, Tuğçe Ersoy Kacarski, Derya Kurtuluş Oktar, Mustafa Şimşek, Sıla Türkoğlu, Esra Demir Çoban, Yağmur Akdağ, Ali Dereli, Barış Gürses, Tuğgül Küçükoğlu, Can ÇağlarYönetmenler: Ayhan Özen, Serkan MutYardımcı Yönetmen: Kubilay KoçakGörüntü Yönetmeni: Ömer YılmazProje-Hikaye: Nazmiye YılmazYapım: Karamel YapımUygulayıcı Yapımcı: Armağan PertezMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalasınKostüm Sorumlusu: Nezahat Terzi

Yemin Dizisi 211. Bölüm Fragmanı

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Yemin Dizisi 211. Bölüm Fragmanı

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