Yemen'de hapishaneye uçaklarla saldırdılar: En az 100 ölü var

01.09.2019 16:57

Yemen'de Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu hapishane niteliğindeki binaya, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri hava saldırıları düzenledi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü saldırıda 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan'ın başında bulunduğu koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında vurulan hapishane yıkıntıları arasında hala cesetlerin çıkarılmaya devam ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de hapishanenin değil, Husilere ait askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

KOALİSYON UÇAKLARI, HAPİSHANEYİ HEDEF ALDI

Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hala binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi.

BAE VE SUUDİ ARABİSTAN'I SUÇLADILAR

Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından yapılan açıklamada, Aden Havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

"KOALİSYON, HAPİSHANEYİ DEĞİL HUSİLERE AİT ASKERİ HEDEFİ VURDU"

Al Arabiya televizyonunun yayımladığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki'nin yazılı açıklamasına göre, koalisyon, Yemen'in Zamar kentinde hapishaneyi değil, Husilere ait askeri hedefi vurdu.

Vurulan yerin kendileri için "meşru bir hedef" olduğunu, ellerinde deliller bulunduğunu kaydeden Maliki, "Koalisyon söz konusu noktanın vurulması esnasında sivillere zarar verilmemesi için tüm önlemleri almıştır." ifadelerini kullandı.

Husilerin kullandıkları silahların gelişiminin, Yemen'de İran Devrim Muhafızları unsurlarının bulunduğunu gösterdiğini belirten Maliki, Hudeyde Limanı'nın hala Husilerin silahlara ulaşma noktası olduğunu kaydetti.

YEMEN 2014'TEN BU YANA SAVAŞ HALİNDE

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.